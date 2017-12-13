Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Dr. Zehra Coşkun Salih başhekim oldu. Düzenlenen törende konuşan İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Salih'in başarılı bir hekim olduğunu belirterek, kendisinin tecrübelerinden Gölcük'te faydalanmak istediklerini kaydetti. Salih de uzun yıllar Körfez'de görev yaptıktan sonra Gölcük'te tekrar başhekimlik görevine başlamanın kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.
Bugün 13:13 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 13:14 TSİ )
Gölcük'e yeni başhekim atandı
Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Dr. Zehra Coşkun Salih başhekim oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz