Gölcük'e yeni başhekim atandı

Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Dr. Zehra Coşkun Salih başhekim oldu. Düzenlenen törende konuşan İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Salih'in başarılı bir hekim olduğunu belirterek, kendisinin tecrübelerinden Gölcük'te faydalanmak istediklerini kaydetti. Salih de uzun yıllar Körfez'de görev yaptıktan sonra Gölcük'te tekrar başhekimlik görevine başlamanın kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.