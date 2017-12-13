Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:22 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:25 TSİ )

Or-Ar Çim Halı, Oğuzhan Türkmen’i ağırladı…

Or-Ar Çim Halı, Kocaelispor’un eski golcülerinden, bu sezon Bayburt Grup İl Özel İdare’de forma giyen Oğuzhan Türkmen’i ağırladı.

Türkmen, arkadaşları ile hasret giderirken, maçı keyifle izledi

KOCAELİSPOR’A BAŞARILAR DİLEDİ

Bayburt ekibinin başarılı olacağına inandığını ifade eden Türkmen “İzmit’e hemen hemen her hafta geliyorum. Ailemi ve arkadaşlarımı 1 gün de olsa görüp Bayburt’a dönüyorum. İyi bir takımımız var ve 1. Grup’ta dengeler eşit. Bayburt’un da şampiyonluk iddiası var. Ben de elimden gelen katkıyı veriyorum” dedi. Oğuzhan, Kocaelispor’un bu sezonki performansıyla ilgili olarak ise çok yorum yapmak istemedi ve “Kocaelispor kalbimizin en özel köşesindeki yerinde duruyor. Başarılar diliyorum” demekle yetindi.

GÜNDEŞEN TEŞEKKÜR EDİLİYOR

Tertemiz görüntüsü ile Mustafa Yıldız ve oğlu Halilcan Yıldız’ın işletmeciliğini yaptığı Or-Ar Çim Halı Tesisleri’nde her Pazartesi akşamı 8-9 maç yapan Aziz Emre Gündeşen ve arkadaşları sıkı mücadeleler ortaya koyuyor. Keyifli geçen maçların ardından çaylar yudumlanıyor, hararet atılıyor ve kısa bir sohbetin ardından Mustafa – Halilcan Yıldız’a teşekkür ediliyor.

Bugün 13:22 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaelispor’un başına o isim mi geçiyor? mask
Kocaelispor’un başına o isim mi geçiyor?
Emre Mor'a kendini gösterme fırsatı mask
Emre Mor'a kendini gösterme fırsatı
Kış tatilinde müthiş turnuva mask
Kış tatilinde müthiş turnuva
Demirhan, Çintimar’a teşekkür etti! mask
Demirhan, Çintimar’a teşekkür etti!
Yok aslında birbirimizden farkımız! mask
Yok aslında birbirimizden farkımız!
Judocularımızdan 4 Türkiye derecesi geldi mask
Judocularımızdan 4 Türkiye derecesi geldi
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım mask
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım
Başvurana 3 bin 400 lira mask
Başvurana 3 bin 400 lira
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor mask
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden mask
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden
Cam filminde yeni gelişme! mask
Cam filminde yeni gelişme!

GALERİ

Bu pazarın Türkiye'de eşi benzeri yok! mask
Bu pazarın Türkiye'de eşi benzeri yok!
"Müzik Haramdır" diyene KOÜ'lülerden sazlı sözlü cevap! mask
"Müzik Haramdır" diyene KOÜ'lülerden sazlı sözlü cevap!
Marmara Denizi'nin çevre kontrolü havadan uçaklarla yapılacak mask
Marmara Denizi'nin çevre kontrolü havadan uçaklarla yapılacak
Ağaçlar mont açtı... mask
Ağaçlar mont açtı...
Şerbet tepsisinde sigara ikramına Yeşilay’dan ’kamu dpotu’ mask
Şerbet tepsisinde sigara ikramına Yeşilay’dan ’kamu dpotu’
Yavruyu kediyi kurtarma operasyonu mask
Yavruyu kediyi kurtarma operasyonu
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR