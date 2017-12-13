Or-Ar Çim Halı, Oğuzhan Türkmen’i ağırladı…

Türkmen, arkadaşları ile hasret giderirken, maçı keyifle izledi
KOCAELİSPOR’A BAŞARILAR DİLEDİ
Bayburt ekibinin başarılı olacağına inandığını ifade eden Türkmen “İzmit’e hemen hemen her hafta geliyorum. Ailemi ve arkadaşlarımı 1 gün de olsa görüp Bayburt’a dönüyorum. İyi bir takımımız var ve 1. Grup’ta dengeler eşit. Bayburt’un da şampiyonluk iddiası var. Ben de elimden gelen katkıyı veriyorum” dedi. Oğuzhan, Kocaelispor’un bu sezonki performansıyla ilgili olarak ise çok yorum yapmak istemedi ve “Kocaelispor kalbimizin en özel köşesindeki yerinde duruyor. Başarılar diliyorum” demekle yetindi.
GÜNDEŞEN TEŞEKKÜR EDİLİYOR
Tertemiz görüntüsü ile Mustafa Yıldız ve oğlu Halilcan Yıldız’ın işletmeciliğini yaptığı Or-Ar Çim Halı Tesisleri’nde her Pazartesi akşamı 8-9 maç yapan Aziz Emre Gündeşen ve arkadaşları sıkı mücadeleler ortaya koyuyor. Keyifli geçen maçların ardından çaylar yudumlanıyor, hararet atılıyor ve kısa bir sohbetin ardından Mustafa – Halilcan Yıldız’a teşekkür ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz