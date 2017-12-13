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Bugün 13:24 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:26 TSİ )

Şaban Serin: Şampiyonluğa inanıyoruz

1. Amatör Lig A Grubu’nun şampiyonluk adayı takımlarından Başiskele Damlarspor’da Takım Kaptanı Şaban Serin, takım olarak şampiyonluğa inandıklarını belirtti.

O’NU KOCAELİSPOR’DA TANIDIK

Geçen yıl kurulan ve ilk yılında şampiyonluk yaşayan Başiskele Damlarspor ikinci yılında da iddialı bir şekilde sezona devam ediyor. Takımın başarılı kaptanı, Kocaelispor’un bir dönem adından çok söz ettiren orta saha oyuncularından Şaban Serin, takım olarak şampiyonluğa inandıklarını belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Bilindiği üzere kurulduğumuz geçen sezon şampiyon olduk ve 1. Amatör Lig’e yükseldik. Bu sezon A Grubu’ndayız ve işler çok da kötü gitmiyor.

ÇERKEŞLİ’YE BEDAVADAN YENİLDİK

11 maçta 6 galibiyet elde ettik, 3 beraberlik aldık ve 2 kez de yenildik. Son maçımızı Çerkeşlispor ile oynadık. Öne geçtiğimiz maçı kaybettik. Saha boyutları küçüktü. Bu da futbolumuzu olumsuz etkiledi. Tabiri yerindeyse bedava bir kayıp oldu bizim için. Lider Bağdat da kazanınca puan farkı 5’e çıktı. Çerkeşli ekibine bizi iyi ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Skor olarak olmasa da spor olarak iyi bir maçtı. Bizler de iç sahadaki rakiplerimize aynı şekilde davranmaya devam edeceğiz.

HÜSEYİN VE MÜCAHİT DÖNÜYOR

Tabii ki sezon içi sakatlıklar da bizi hayli sıkıntıya soktu. Yaser Çakmak askere gitti, Hüseyin Göktaş ve omzu kırılan Mücahit’ten yoksunduk. Hüseyin çalışmalara başladı, Mücahit de 10 güne kadar aramızda olacak. Devre arasında köyümüzün futbolcusu Muhammed Çakır’ı da kadromuza katacağız. Muhammed bizim ile birlikte antrenmanlara devam ediyor. Açıkçası tam kadro olduğumuzda kazanma şansımız artacak. 7 maçımız kaldı. Tüm maçları kazanabilecek gücümüz var.

TAKIMA AĞABEYLİK YAPIYORUM

Aslında bu sezon futbol oynamayı düşünmüyordum. Çok iyi niyetli bir başkana ve antrenöre sahibiz. Gençlerimizin gözlerindeki o ışığı da görünce, takıma ağabeylik yapmaya karar verdim. İnanıyorum ki Damlarspor olarak başarılı olacağız. Allah’ın da izni ile üst lige çıkarsak kurulduğundan beri ilk iki sezonunda şampiyonluk yaşayan ender takımlardan birisi olacağız ve kimsenin konuşmadığı Damlarspor’u nasip olursa herkesin konuşmasını sağlayacağız.

Bugün 13:24 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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