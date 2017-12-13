Zorer: Kabullenmek çok zor!

Zorer ayrıca kendilerine manevi destek veren tüm dostlarına teşekkür ederek şu görüşlere dile getirdi: Meleğimiz Zeynep’imizin acısını derinden hissediyoruz. Kabullenmek çok zor. Rabb’im böyle takdir etti. Bizlere zor günlerimizde manevi destek veren Valimiz Hüseyin Aksoy başta olmak üzere, tüm protokole ve dostlarımıza kulübümüz olarak teşekkür ediyorum. Başımız sağ olsun” dedi.