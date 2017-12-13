Zorer ayrıca kendilerine manevi destek veren tüm dostlarına teşekkür ederek şu görüşlere dile getirdi: Meleğimiz Zeynep’imizin acısını derinden hissediyoruz. Kabullenmek çok zor. Rabb’im böyle takdir etti. Bizlere zor günlerimizde manevi destek veren Valimiz Hüseyin Aksoy başta olmak üzere, tüm protokole ve dostlarımıza kulübümüz olarak teşekkür ediyorum. Başımız sağ olsun” dedi.
Bugün 13:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:30 TSİ )
Zorer: Kabullenmek çok zor!
Kocaeli Harbişspor Kulüp Başkanı Adnan Zorer, 16 yaşındaki futbolcuları Zeynep Eroğlu’nun kaybetmenin acısını ağır şekilde yaşadıklarını belirtti.
Bugün 13:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz