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Birlik tatile “3”le girmek istiyor

Ligin ilk yarısı bu hafta sonu oynanacak maçlarla sona erecek.

Devre arasına moralli girmek isteyen 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, son maçta Bodrumspor’u konuk edecek. Temsilcimiz evinde 3 puan alarak devreyi moralli bitirmek istiyor

DEVRENİN SON MAÇI

TFF 2.Lig 2017-2018 sezonunun ilk devresi bu hafta sonu oynanacak 17.hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak ve 21 Ocak’a kadar lige ara verilecek. İlk devreyi galibiyetle kapatmak isteyen temsilcimiz Kocaeli Birlikspor da son haftanın hazırlıklara başladı. Birlikspor devrenin son maçını pazar günü saat 13.30’da Körfez Alparslan Türkeş Stadı’nda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile oynayacak.

DAR ALANDA OYUN…

Tuzla maçında oynamayan ve az süre alan futbolcuların pazartesi günü antrenman yapmasının ardından önceki gün de temsilcimiz tam kadroya yakın çalıştı. Tuzla maçının 20.dakikasında tekrar sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda olan Emrecan Yıldızhan’ın dinlendirildiği antrenmanda Birlikspor dar alanda kurallı oyun oynadı ve yarı sahada maç yaptı.

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