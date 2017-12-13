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Seminere yoğun ilgi

Spor Bilimleri Fakültesi’nde Spor Sakatlıkları Semineri yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde “Spor Sakatlıkları” semineri yapıldı. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cevdet Cumhur Kesemenli’nin konuşmacı olarak yer aldığı seminere, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Demir, Dekan yardımcıları, öğretim elemanları ve öğrenciler hazır bulundu.

SPORCU SAKATLIKLARINDA, DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Spor Bilimleri Fakültesi’nde Gelişim ve Öğrenme Dersi kapsamında düzenlenen seminerde, spor sakatlıkları, sporda karşılaşılan yaralanmaların neler olduğu ve bu sorunlar ortaya çıktıktan sonra gerek sahada ve gerekse klinikte neler yapılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Kesemenli, sakatlıklarda doğru bilinen sıcak ve soğuk uygulamalarındaki yanlışlara da dikkat çekerek, doğru yaklaşımları örneklerle açıkladı.

Bugün 13:36 TSİ - Eğitim

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