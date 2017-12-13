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Bugün 13:54 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:57 TSİ )

Bu yüzleri döndürün

Kocaelispor, ilk yarının son maçı olan cumartesi günü İsmetpaşa’da oynanacak Adliyespor maçının hazırlıklarını Cuma günü tamamlıyor.

Yeşil Siyahlı futbolcuların özellikle bu haftaki antrenmanlarda, tabir-i caizse, gözlerinde ateş çıktı. Geçen hafta 1-0 kaybedilen Tepecik deplasmanındaki maçtan sonra, uzun aranın ardından sahadaki takımına sırtını dönen taraftarın, bu hafta galibiyetle yüzünü sahaya döndürülmesi herkesin ortak isteği…

O HAREKET TAKIMI KAMÇILADI

Büyükçekmece Tepecikspor maçında 1-0 kaybeden ve futbol olarak da sahaya hiçbir şey veremeyen Kocaelispor’da taraftar oynanan futbola sırt döndü ve Yeşil Siyahlı futbolcular yıllar sonra böyle bir tepkiyle karşılaştı. Son derece iç buran ve olayın ardından Farih Kavlak teknik adamlıktan istifa etti. Bundan sonra toplantı yapan futbolcular tek yumruk oldu ve Adliyespor maçına tam konsantrasyon ile hazırlandı.

ÜST ÜSTE 2 İÇ SAHA MAÇI

Sezonun ikinci yarısında çok daha zor bir fikstürde maçlarını oynayacak olan Yeşil Siyahlılarda gündemin ana konusu Adliyespor maçı oldu. Adliyespor ile İzmit İsmetpaşa Stadı’nda karşılaşacak olan Kocaelispor, ikinci yarının ilk maçını yine içeride Sultanbeyli Belediyespor ile oynayacak. 3.Lig 3.Grup’ta düşmeme mücadelesi veren efsane temsilcimiz, ayağına gelen bu fırsatı tepmek istemiyor.

YETER DEMEKTEN BIKTIK

Teknik Direktör Fatih Kavlak’ın istifasının ardından Adliyespor maçına Ercan Ağaçe denetiminde hazırlanan Yeşil Siyahlılar, kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. 11 maçtır galip gelemeyen takımda hedef hem kazanamama stresini sona erdirmek, hem de biraz olsun rahatlamak. Daha da önemli bir konu ise Tepecik maçında sırt dönen taraftarın yüzlerini yeniden sahaya döndürmek.

Bugün 13:54 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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