Yok aslında birbirimizden farkımız!

3.Lig 3.Grup takımımız Kocaelispor, 11 maçtır kazanamıyor. Geçen hafta da Tepecik’e 1-0 yenilen takım, cumartesi günü sezonun ilk yarısının son maçında Ankara Adliye ile kapışacak. Adliye ikinci kez üst üste deplasmana çıkarken, geçen hafta sonu Tarsus’a deplasmanda 4-0 yenilerek adeta çöktü.
KOCAELİSPOR GİBİ 1-1’LERİN TAKIMI
Uzun süre 1-1’lik beraberlikler alan takım, Kocaelispor gibi sonunda yenilgiyle tanıştı. Kente yaralı olarak gelecek takım, 7 maçtır 3 puan kazanamıyor. Bunun yanı sıra Kocaelispor’un 9, Adliye’nin tam 8 beraberliği bulunuyor. İstatistikler, bu maçta ibreyi beraberlik yönünde gösteriyor ama, tabii ki top yuvarlak ve maç ta 90 dakika. Bunun için de çok dikkatli olmak gerekiyor. Kocaelispor’un son hafta sergilediği futbol ise endişe yaratıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz