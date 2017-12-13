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Demirhan, Çintimar’a teşekkür etti!

Bölgesel Amatör Lig (bal) 11. Grup’taki şampiyonluk adayı 3.sıradaki temsilcimiz Başiskele Doğantepespor’da Kulüp Başkanı Ertan Demirhan, son oynanan ve 3-0 kazanılan Sapanca Gençlikspor maçını tribünden takip eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’a teşekkür etti.

'YAĞMURA RAĞMEN YALNIZ KALMADIK’

Başkan Demirhan, yağışlı havaya karşın yalnız kalmadıklarının altını çizerek şunları söyledi: Şükürler olsun ki, sportif anlamda her şey yolunda gidiyor. Eğer lider Gebzespor son maçını uzatmalarda attığı golle kazanmasaydı, aramızdaki puan farkı 1’e düşecekti. Ancak önümüzde daha çok maç var. Yağmurlu bir hava olmasına karşın Sapanca Gençlik maçımızı çok sayıda taraftarımız da izledi. Sağ olsunlar, Spor Müdürümüz Muzaffer Bey de bu isimlerden birisiydi. Kendilerini konuk etmekten onur duyduk. Bizlere samimi elini uzattığı için müdürümüze, kulübümüz olacak teşekkür ediyoruz.

Bugün 14:00 TSİ - Spor

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