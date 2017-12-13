24-Ocak - 4 Şubat 2018 tarihleri 2006 ve 2007 doğumlu futbolcuların katılacağı organizasyon Körfez Alpaslan Türkeş Stadı yanında yer alan Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde gerçekleşecek. Turnuvanın kura çekimi 20 Ocak’ta aynı yerde çekilecek. İrtibat tel: 0536 661 98 16
Bugün 14:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:02 TSİ )
Kış tatilinde müthiş turnuva
Körfez Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte önemli bir turnuvaya daha ev sahipliği yapıyor.
Bugün 14:01 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz