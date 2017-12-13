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6 ilçede elektrikler kesilecek!

Bölgemizin elektrik dağıtım firması SEDAŞ, planlı elektrik kesintilerini bildirdi.

15.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Çubukluosmaniye Köyü,

15.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Çubukluosmaniye Köyü,

15.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında Çubukluosmaniye Köyü,

15.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Yeşilyurt Mah.,

15.12.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 12:00 ile 13:00 arasında Kartepe Aşağı Mah.,

15.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Servetiye Karşı Köyü,

15.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü,

15.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hediyeli Köyü,

15.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü,

16.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Şirintepe Mah.,

16.12.2017 tarihinde Derince ilçesinde saat 10:00 ile 15:00 arasında Çınarlı Mah.,

16.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Cedit Mah.,

16.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Körfez Mah.,

16.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 08:00 ile 18:00 arasında Kalburcu Köyü,

16.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 15:30 arasında Çakırcaali Köyü,

16.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü,

16.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Merkez Mah., Barbaros Mah.,

16.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Güney Mah.,

16.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Balören Köyü,

16.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 10:00 ile 10:30 arasında Kalburcu Köyü,

16.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Kalburcu Köyü,

16.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 13:30 ile 14:00 arasında Kalburcu Köyü,

Bugün 14:09 TSİ - Gündem

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