6 ilçede elektrikler kesilecek!

15.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Çubukluosmaniye Köyü,
15.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Çubukluosmaniye Köyü,
15.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında Çubukluosmaniye Köyü,
15.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Yeşilyurt Mah.,
15.12.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 12:00 ile 13:00 arasında Kartepe Aşağı Mah.,
15.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Servetiye Karşı Köyü,
15.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü,
15.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hediyeli Köyü,
15.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü,
16.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Şirintepe Mah.,
16.12.2017 tarihinde Derince ilçesinde saat 10:00 ile 15:00 arasında Çınarlı Mah.,
16.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Cedit Mah.,
16.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Körfez Mah.,
16.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 08:00 ile 18:00 arasında Kalburcu Köyü,
16.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 15:30 arasında Çakırcaali Köyü,
16.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü,
16.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Merkez Mah., Barbaros Mah.,
16.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Güney Mah.,
16.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Balören Köyü,
16.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 10:00 ile 10:30 arasında Kalburcu Köyü,
16.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Kalburcu Köyü,
16.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 13:30 ile 14:00 arasında Kalburcu Köyü,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz