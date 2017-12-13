Küçükkaya mazbatasını aldı

Geçtiğimiz hafta sonunda yapılan kongre ile yeniden CHP İzmit İlçe başkanlığına seçilen Mehmet Ümit Küçükkaya, önceki gün Kocaeli Adliyesine giderek mazbatasını aldı. Belgesini İzmit İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hüseyin Öksüz’ün elinden alan Küçükkaya’yı bu özel anda yönetim kurulunun yanı sıra il başkanı Cengiz Sarıbay, il yöneticileri Harun Yıldızlı, Av. Hüseyin Acurman, Naim Keskin ve Selim Yıldız yalnız bırakmadı.

ÖNEMLİ OLAN ÖRGÜTSEL ÇALIŞMA

Mazbatasını aldıktan konuşan ilçe başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “İl ve alt kademe kongrelerimizi tamamlayıp artık sahaya ineceğiz. Mahalle mahalle çalışacağız. Tek adaylı kongre olduğu için liste hazırlanırken zorlandık. Birçok arkadaşımız kendini ya da arkadaşını istediği yerde göremedi, fakat kimse küsmesin. İzmit Belediyesi ve Büyükşehir’i alarak dışarıda kaldığını hisseden arkadaşlarımızın hislerini ortadan kaldıracağız” dedi.

EŞİNİ UNUTMADI!

Eşi Elif Küçükkaya’ya her zaman yanında olduğu için teşekkür eden Küçükkaya, “Eşim tüm süreçte benim yanımdaydı, kendisine ve tüm partililerime teşekkür ediyorum. Eşimizden, işimizden vaktimizi partimize vermek zorundayız. Daha nice belediye, milletvekili mazbatalarınalarını alacağız” diye konuştu.

SARIBAY KUTLADI

İl başkanı Cengiz Sarıbay da konuşmasında ilçe başkanı Küçükkaya’yı kutlayarak, “İlçe başkanımız nezdinde seçilen yönetici arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah bir sonraki yerel seçimlerin ardından belediye başkanlıkların mazbatasını da buradan alırız” ifadelerini kullandı.