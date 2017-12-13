Karakadılar’dan CHP’lilere çağrı!

Kongre sürecindeki CHP’de mazbata törenleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonunda Kartepe İlçe Başkanlığı’na tekrar seçilen Cumhur Karakadılar, önceki gün Kocaeli Adliyesi’ne gelerek mazbatasını aldı. Karakadılar’a belgesini ise 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Coşkun takdim etti.

KALABALIKLA BİRLİKTE

Düzenlenen törende Karakadılar’ı yönetim kurulunun yanı sıra CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, il yöneticileri Harun Yıldızlı, Av. Hüseyin Acurman, Naim Keskin, Selim Yıldız ve CHP Kartepe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Yalçın katıldı. Mazbata töreni sonrasında açıklama yapan ilçe başkanı Karakadılar, 2019 yılındaki seçimlere en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

“TÜM CHP’LİLER GÖREVE”

Karakadılar, “Sorumluluğumuz büyük, Elini sıkmadığımız vatandaşımız kalmayacak. Şimdi görev ve çalışma zamanıdır. Bütün CHP’li arkadaşlarımı göreve davet ediyorum. 2019’a kadar önemli bir sürece giriyoruz. Yeni yönetim kurulu olarak arkadaşlarım ve ben partililerimizin güvenine layık olmak, partimizi başarıya taşımak için çalışacağız” şeklinde konuştu. il başkanı Sarıbay da program sonunda Cumhur Karakadılar ve yönetimini kutladı.