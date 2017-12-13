Emekliler için yüzde 3.5-4 oranında artış öngörüldüğünü belirten Yüksek, şu ifadelere yer verildi: “Savunma sanayinin bütçesi yüzde 40, İçişleri Bakanlığı’nın bütçesi yüzde 25, Diyanet’in bütçesi yüzde 13, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi yüzde 8 artırılıyor. Bu bütçe zam ve savaş bütçesidir. Emekliler olarak tek taraflı yapılan maaş artışı belirlemelerini reddediyoruz. Tüm emeklileri sendikamızda örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi.
Bugün 14:16 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:18 TSİ )
Emeklilerin maaş tepkisi
Tüm Emekli-Sen Gebze Şube Başkanı Cemil Yüksek, yaptığı yazılı açıklama ile bütçe görüşmelerinde emekliler için umut verici gelişmelerin olmadığını savundu.
Bugün 14:16 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz