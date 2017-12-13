Emeklilerin maaş tepkisi

Emekliler için yüzde 3.5-4 oranında artış öngörüldüğünü belirten Yüksek, şu ifadelere yer verildi: “Savunma sanayinin bütçesi yüzde 40, İçişleri Bakanlığı’nın bütçesi yüzde 25, Diyanet’in bütçesi yüzde 13, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi yüzde 8 artırılıyor. Bu bütçe zam ve savaş bütçesidir. Emekliler olarak tek taraflı yapılan maaş artışı belirlemelerini reddediyoruz. Tüm emeklileri sendikamızda örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi.