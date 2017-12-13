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İl başkanları Hülagü ile 3. üniversiteyi görüştü

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Serhat Duyar’ın öncülüğünde toplanan il başkanları Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü ile bir araya geldi.

Her ayın ilk pazartesi günü gerçekleştirilen il başkanları toplantısının önümüzdeki ayın ev sahipliğini Büyük Birlik Partisi İl Başkanı (BBP) Serhat Duyar gerçekleştirecek. Bu çerçevede yapılacak olan görüşmelerin planlamasını düzenleyen Duyar, il başkanları ile birlikte KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü ile bir araya geldi. Seka Park Otel’de gerçekleşen toplantıda gündem DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nun önerdiği üçüncü üniversiteydi. Serhat Duyar’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, SP İl Başkanı Nurettin Çelik katıldı.

ÇALIŞMALARI ÖNEMSİYORUM

Toplantıda DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nun 3. Üniversite önerisi masaya yatırıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, “İlimizde siyasi parti il başkanlarının bir araya gelerek yaptığı çalışmaları önemsiyorum. Üniversitemizi güçlendirmek için bütün kadrolarımız ile çalışıyoruz. Meslek yüksekokulları ile sanayi işbirliği sağlayabileceğimiz projemiz kapsamında 18 Aralık günü gerçekleştirecek olan çalıştaya sizleri de bekliyoruz” dedi.

ÇALIŞTAYA KATILIM SAĞLAYACAĞIZ

Dönemin ev sahibi BBP İl Başkanı Serhat Duyar toplantının birliktelik anlamında önemli olduğunu belirtti. Duyar ayrıca “KOÜ çalışmalarını yakından talep ediyoruz. Çalışmalarını başarılı buluyoruz. Üniversitemizin güçlenmesi adına yapılacak olan çalışmalarda yanınızda olacağız. 18 Aralık’ta düzenlenecek olan çalıştaya katılım sağlayarak destek vereceğiz” ifadelerini kullandı. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Serhat Duyar ayrıca önümüzdeki günlerde, KOTO, KTO, GTO, KSO Başkanları ile bir araya geleceklerini belirtti.

Bugün 14:23 TSİ - Eğitim

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