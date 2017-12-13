Kocaeli'de iş kazası: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Tütünçiftlik Yeniyalı Mahallesi'ndeki bir döküm firmasında çalışan Erdem T, kalıp çalışması yaptığı sırada bir parçanın yüzüne sıçraması sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı işçi, tedavisinin ardından taburcu edildi.