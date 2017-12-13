Alınan bilgiye göre, Tütünçiftlik Yeniyalı Mahallesi'ndeki bir döküm firmasında çalışan Erdem T, kalıp çalışması yaptığı sırada bir parçanın yüzüne sıçraması sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı işçi, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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Kocaeli'de iş kazası: 1 yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan döküm firmasında meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz