Bilge Baran'a sürpriz doğum günü

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın eşi Bilge Baran için sevdikleri sürpriz bir doğum günü hazırladı. Özel bir mekanda gerçekleştirilen kutlamada kendisi için hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları alkışlar eşliğinde söndüren Bilge Baran, çok mutlu olduğunu söyleyerek arkadaşlarına teşekkür etti. Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can'ın eşi Şengül Can da doğum günü kutlamasında yer alarak Bilge Baran’a çiçek tektim etti.