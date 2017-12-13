Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın eşi Bilge Baran için sevdikleri sürpriz bir doğum günü hazırladı. Özel bir mekanda gerçekleştirilen kutlamada kendisi için hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları alkışlar eşliğinde söndüren Bilge Baran, çok mutlu olduğunu söyleyerek arkadaşlarına teşekkür etti. Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can'ın eşi Şengül Can da doğum günü kutlamasında yer alarak Bilge Baran’a çiçek tektim etti.
Bugün 14:44 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 14:46 TSİ )
Bilge Baran'a sürpriz doğum günü
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın eşi Bilge Baran için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.
Bugün 14:44 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz