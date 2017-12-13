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Kumlu'nun başarılı müdiresine özel kutlama

Kumlu Sürücü Kursu’nun müdiresi Oya Çetintaş Aka'nın yeni yaşı, mesai arkadaşları ve sevdikleri tarafından kutlandı.

Körfez'in önemli eğitim kurumlarından biri olan Türkay Kaya'nın sahibi olduğu Kumlu Sürücü Kursu’nun müdiresi Oya Çetintaş Aka'ya mesai arkadaşları ve dostları sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Kurumda düzenlenen sürpriz doğum günü için özel pasta yaptırıldı. Doğum günü etkinliğinde Kurum Müdüre Yardımcısı Meral Baydar Keleş, memurlardan Nagihan Kapısız ve Gizem Türüdü, öğrencilerden Melek Kalaycıoğlu, Tahir Tuncerve Cengiz Küçük ile Kurucu Müdür Turgut Kaya'nın kızı Ecesu Kaya hazır bulundu. Oya ÇetintaşAka, kendisini yalnız bırakmayan dostlarınateşekkür etti.

Bugün 14:45 TSİ - Yaşam

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