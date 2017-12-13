Körfez'in önemli eğitim kurumlarından biri olan Türkay Kaya'nın sahibi olduğu Kumlu Sürücü Kursu’nun müdiresi Oya Çetintaş Aka'ya mesai arkadaşları ve dostları sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Kurumda düzenlenen sürpriz doğum günü için özel pasta yaptırıldı. Doğum günü etkinliğinde Kurum Müdüre Yardımcısı Meral Baydar Keleş, memurlardan Nagihan Kapısız ve Gizem Türüdü, öğrencilerden Melek Kalaycıoğlu, Tahir Tuncerve Cengiz Küçük ile Kurucu Müdür Turgut Kaya'nın kızı Ecesu Kaya hazır bulundu. Oya ÇetintaşAka, kendisini yalnız bırakmayan dostlarınateşekkür etti.
Bugün 14:45 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 14:46 TSİ )
Kumlu'nun başarılı müdiresine özel kutlama
Kumlu Sürücü Kursu’nun müdiresi Oya Çetintaş Aka'nın yeni yaşı, mesai arkadaşları ve sevdikleri tarafından kutlandı.
Bugün 14:45 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz