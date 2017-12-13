Kandıra’ya cennet misali iki alan

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra’ya çok önemli iki hizmeti daha kazandırıyor. Orman Bakanlığından devir alınarak kiralanan Kumcağız Orman Kampı ve Gürgen Tepe Mesire alanındaki projelerin detayları hakkında bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, “Kumcağız Orman kampında ahşap yani bungalov evler yaparak alandaki doğal güzellikleri koruyacağız. Bu çok güzel bölgemizi Kocaeli’mize ve Kandıra’mıza kazandıracağız” dedi.

“CENNET MİSALİ BİR YER”

Projenin tüm detaylarını yerinde gören Başkan Karaosmanoğlu, Türkiye’de ve Kocaeli’de çok büyük değişimlerin yaşandığını dile getirerek, “Bugün incelediğimiz ve bu yaza inşallah yetiştireceğimiz Kumcağız Orman Kampımız vatandaşlarımıza daha modern ve kaliteli bir hizmeti verecek. Burada kuracağımız tesislerimizle, özellikle yaz ayları başta olmak üzere ve kışın da hizmet verebilecek bir yapıya kavuşmuş olacağız. Bu alanımız çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın dinlenebileceği çok harika cennet misali bir yer olacak” dedi.