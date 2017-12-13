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Toyota'nın yeni güvenlik teknolojisiyle kazalar en aza inecek

Toyota "sıfır kaza" hedefiyle yeni güvenlik teknolojileri üzerinde çalışmaya devam ediyor.

BÜYÜT

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2015 yılında tanıtılan gelişmiş güvenlik teknolojisi Toyota Safety Sense, 2018'de ikinci jenerasyonuyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Aktif güvenlik teknolojileriyle kazaların şiddetini azaltan veya kazaların önüne geçen sistem, 2015'ten bu yana 5 milyondan fazla Toyota aracında kullanılmış durumda. Avrupa'da ise yeni Toyota araçlarında bu sistemi satın alanların oranı yüzde 92'ye kadar yükseldi. Gerçek trafik şartlarında arkadan çarpma kazalarını yüzde 50 azaltan sistemin, akıllı sonar sistemiyle birlikte bu tür kazaları yaklaşık yüzde 90'a kadar azaltacağı tahmin ediliyor.

Yaya ve bisikletlileri algılıyor

Daha yüksek hızlarda çalışan ikinci jenerasyon Toyota Safety Sense ise yaya ve bisikletlileri de algılayabiliyor. Sistemde, 10-180 kilometre/saat hızlarda çalışacak şekilde güncellenen ön çarpışma sistemi, yeni şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, trafik tabelası tanıma asistanı ve otomatik uzun hüzmeli far özellikleri de bulunuyor. Yeni şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici kullanıldığında otomatik olarak aracı, şeridin ortasında tutuyor. Sürücü, şeritten fark etmeden ayrıldığında da sürücüyü uyararak tekrar şeride girmesine yardımcı oluyor. İkinci jenerasyon Toyota Safety Sense, 2018'in başından itibaren kademeli olarak Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere Toyota'nın yeni modellerinde sunulmaya başlanacak.

Bugün 15:21 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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