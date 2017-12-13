25 günlük yaşam savaşını kaybetti!

18 Kasım tarihinde Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda, ahşap evin yanması sonucu Beytullah Korkmaz yanarak yaşamını yitirirken, vücudunda yanıklar oluşan Ali Susuz ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Susuz buradan yanık ünitesinin bulunduğu Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Susuz bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Babasının öldüğünü öğrenen Osman Susuz büyük üzüntü yaşarken, morgun önünde baygınlık geçirdi. Osman Susuz acil servise kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Ali Susuz'un cenazesi memleketine gönderildi.