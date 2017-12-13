18 Kasım tarihinde Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda, ahşap evin yanması sonucu Beytullah Korkmaz yanarak yaşamını yitirirken, vücudunda yanıklar oluşan Ali Susuz ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Susuz buradan yanık ünitesinin bulunduğu Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Susuz bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Babasının öldüğünü öğrenen Osman Susuz büyük üzüntü yaşarken, morgun önünde baygınlık geçirdi. Osman Susuz acil servise kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Ali Susuz'un cenazesi memleketine gönderildi.
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25 günlük yaşam savaşını kaybetti!
Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü ahşap ev yangınında vücudunda yanıklar oluşan Ali Susuz (38), 25 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamı yitirdi.
Bugün 15:35 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz