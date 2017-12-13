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En büyük Şeb-i Arus gösterisi İzmit’te

Hz. Mevlana’nın 744. vuslat yılı nedeniyle en büyük Şeb-i Arus etkinliği Cuma günü saat 19.30’da İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenecek.

İzmit Belediyesi ile Tasavvuf Vakfı Kocaeli Temsilciliği ortaklığındaki Şeb-i Arus etkinliği Cuma günü saat 19.30’de Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılacak. Etkinlikte Mustafa Özbağ’ın Mevlana ve Vatan Sevgisi konulu sohbetinin yanı sıra 100 semazen ve 100 sazendenin katılımıyla sema gösterisi ve ney dinletisi düzenlenecek

ÖDÜLLER VERİLECEK

Büyük ilgi görmesi beklenen etkinlikte lise ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı Mevlana ve Vatan Sevgisi temalı şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri de verilecek. Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılan yarışmaya resim dalında 164, şiir dalında da 38 öğrenci katıldı. Şiir ve resim yarışmasında birinci olanlara 1.500 lira, ikinci olanlara 1000 lira, üçüncü olan öğrencilere de 750 lira ödül verileceği kaydedildi.

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