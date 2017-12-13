Kocaelispor’da yeni teknik adam arayışları devam ediyor. Konu ile ilgili görüşmelere devam eden yönetimin takip ettiği isimler arasında Bayram Toysal da bulunuyor. Toysal, Kocaelispor’un Süper Lig’e çıktığı sezon da şampiyon kadroda yer almıştı. 1 Ocak 1977 Hatay doğumlu teknik adam Diyarbekir, Anadolu Bağcılar, Hatayspor ve Kahramanmaraşspor takımlarında teknik adam olarak görev aldı.
Bugün 18:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:57 TSİ )
Kocaelispor’un başına o isim mi geçiyor?
Kocaelispor’un gündeminde Toysal da var!
Bugün 18:00 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz