Kocaelispor’un başına o isim mi geçiyor?

Kocaelispor’da yeni teknik adam arayışları devam ediyor. Konu ile ilgili görüşmelere devam eden yönetimin takip ettiği isimler arasında Bayram Toysal da bulunuyor. Toysal, Kocaelispor’un Süper Lig’e çıktığı sezon da şampiyon kadroda yer almıştı. 1 Ocak 1977 Hatay doğumlu teknik adam Diyarbekir, Anadolu Bağcılar, Hatayspor ve Kahramanmaraşspor takımlarında teknik adam olarak görev aldı.