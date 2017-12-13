Hasat döneminde kilogramı 4 liradan satılan kuru kayısının fiyatı, üreticinin elinde ürün kalmaması nedeniyle 8 liraya kadar yükseldi. Konu hakkında açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, hasat döneminde yaş ve kuru kayısıda yaşanan aşırı fiyat dalgalanmaları nedeniyle orta ölçekli üreticilerin ekonomik kayba uğradığını söyledi. Üreticilerin çoğunluğunun ellerindeki kuru kayısıyı sattığını dile getiren Solmaz, pazara arz edilen ürün miktarının azalmasıyla fiyatların yükselişe geçtiğini ifade etti.
Bugün 15:57 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:59 TSİ )
Kuru kayısı fiyatları arttı
Dünya kuru kayısı ihtiyacının çok büyük bir kısmının karşılandığı Türkiye’de ürünün fiyatı, hasat dönemine oranla yüzde 50 artış gösterdi.
Bugün 15:57 TSİ - Ekonomi
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