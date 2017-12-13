Yurt dışında erken başlayan yeni yıl kutlamaları, Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te 1’ini karşılayan Adana’da ihracatı artırdı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “İhracata şu anda mal yetiştiremiyoruz. Üreticimiz bu yıl çok mutlu ve sevinçli. Bu yıl hiçbir ürün ağaçta kalmayacak” dedi.
Bugün 15:58 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:00 TSİ )
Narenciyeye yeni yıl dopingi
Narenciyeye yeni yıl dopingi
Bugün 15:58 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz