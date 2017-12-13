Narenciyeye yeni yıl dopingi

Yurt dışında erken başlayan yeni yıl kutlamaları, Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te 1’ini karşılayan Adana’da ihracatı artırdı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “İhracata şu anda mal yetiştiremiyoruz. Üreticimiz bu yıl çok mutlu ve sevinçli. Bu yıl hiçbir ürün ağaçta kalmayacak” dedi.