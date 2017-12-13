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Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı açıklandı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı yılın 11 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 28,7 milyona ulaştı.

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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı yılın 11 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 28,7 milyona ulaştı. Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen, kasımda 2 milyon 537 bin 353 yolcuya ev sahipliği yaptı. Kasım ayındaki yolcu artışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 şeklinde gerçekleşti. Yılın 11 ayında ise toplam yolcu sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 28 milyon 735 bin 134 oldu. Öte yandan dış hat yolcu sayısı yılın 11 ayında 9,5 milyon olurken, artış oranı yüzde 8 olarak gerçekleşti. İç hat yolcu sayısı ise yüzde 3 artışla 19,2 milyona yükseldi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2016 toplamında 29,6 milyon yolcuya hizmet vermişti.

Bugün 16:05 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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