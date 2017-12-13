Sağlık Bakanlığı, İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar'ın vefatının ardından gündeme gelen ihmal iddiaları üzerine inceleme başlattı.
Bugün 16:05 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:06 TSİ )
İTO Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin inceleme başlatıldı
Sağlık Bakanlığı, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar'ın vefatının ardından gündeme gelen ihmal iddiaları üzerine inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz