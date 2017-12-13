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İTO Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin inceleme başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar'ın vefatının ardından gündeme gelen ihmal iddiaları üzerine inceleme başlattı.

BÜYÜT

Sağlık Bakanlığı, İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar'ın vefatının ardından gündeme gelen ihmal iddiaları üzerine inceleme başlattı.

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