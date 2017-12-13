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Emre Mor'a kendini gösterme fırsatı

Celta Vigo'da kart cezalısı Iago Aspas'ın Villarreal maçında oynayamayacak olmasından dolayı Emre Mor'a ilk 11'de sahaya çıkma fırsatı doğdu.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Celta Vigo'da ilk sezonunu geçiren Emre Mor'a Villarreal karşılaşmasında ilk 11'de yer alıp kendini gösterme fırsatı çıktı. Celta Vigo Kulübü tarihinin 14 milyon avro ile en pahalı transferi Emre Mor'un, takımın golcü futbolcusu Iago Aspas'ın kart cezalısı olmasından dolayı La Liga'nın 16. haftasında 17 Aralık Pazar günü oynanacak Villarreal karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. La Liga'da şimdiye kadar toplamda 161 dakika sahada kalan Emre, oynadığı 8 maçın sadece 1'inde ilk 11'de görev aldı.

EMRE MOR İLK 11'DE

İspanyol basını, 21 yaşındaki milli futbolcunun, kendi taraftarı önünde oynanacak Villarreal karşılaşmasında teknik direktör Juan Carlos Unzue tarafından ilk 11'de sahaya çıkacağını yazdı. Emre'nin kendini göstermek için önemli bir fırsat yakaladığı yorumlarını yapan Vigo şehrinin gazeteleri, "Takıma vermesi beklenilen katkıdan çok uzak bir performans sergileyen Emre, taraftarı ve teknik direktörü karşısında kendini kanıtlayabilecek bir şans yakaladı." ifadesini kullandı.

Bugün 16:10 TSİ AA - Spor

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