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Atatürk heykeline zarar verdiler!

Darıca'da bulunan Atatürk heykeline zarar verildi.

Darıca Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeline kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Siyah sprey boya ile yazılan bu yazılar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Volkan Tuzun isimli kullanıcı paylaştığı fotoğrafların altına "Bunları yazan, çizen insan olamaz.. Burası Darıca Cumhuriyet Meydanı, yüzlerce insanın buluştuğu, törenlerin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı. Aşkını sevgini ilan etmek istiyorsan bunu duvarlara yazmana gerek yok, şayet yerde yazan “yağbüş “ yazısının sürekli üzerinden geçiyoruz" ifadelerini ekleyerek tepkisini duyurmaya çalıştı.

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