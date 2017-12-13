Arslanbey Kardelen Villaları’nda Yeni Dönem

Kartepe Arslanbey Kardelen Villaları 7 yıllık bir aradan sonra yeniden faaliyete geçiyor. 122 villanın bulunduğu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin inşa ettiği Taç Yaprak Evleri’nin hemen bitişiğindeki villa sitesinde 10 Aralık 2017 Pazar günü yapılan Genel Kurul ile birlikte ‘Site Yönetimi’ resmen oluşturuldu.

İlk olarak çevre düzenlemesi

Yeni site yönetiminin ilk olarak resmi işlemleri tamamlaması ve ardından eksik binaların inşasını temin ederek, çevre düzenlemesi çalışmalarına girmesi bekleniyor. Site Yönetimi Başkanı seçilen Ramazan Öztürk, “Allah’ın izniyle 2018 yılında çok farklı bir yönetim anlayışıyla Kartepe’nin örnek bir sitesini hayata geçireceğiz” dedi.

2018'de hizmette

Çoğunluğu tapu sahiplerinde olan ve bir kısmı da bankalardan satışta olan villaların, en kısa sürede tamamlanarak; 2018 yılı içerisinde tam anlamıyla hizmete girmesi bekleniyor. Yeniden müteahhitlik hizmetlerinin başladığı sitede Yüzme Havuzu, Çocuk Parkı ve Diğer Sosyal Donatı alanları da dikkat çekiyor.