Fotoğraf üstadı Hadi Arslan vefat etti

Gölcük’ün sevilen ve sayılan isimlerinden fotoğraf sanatçısı Hadi Arslan bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Arslan’ın vefat haberi sevenleri ve Fotoğraf Sanatçıları arasında büyük üzüntü yarattı. Fotoğraf Sanatçıları arasında üstad olarak anılan Hadi Arslan’ın cenazesi yarın Öğle Namazına müteakiben Değirmendere Merkez Camii’nde kılınacak.

Kocaeli Gazetesi olarak merhum’a Allah’tan rahmet, dostları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.