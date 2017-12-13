Gölcük’ün sevilen ve sayılan isimlerinden fotoğraf sanatçısı Hadi Arslan bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Arslan’ın vefat haberi sevenleri ve Fotoğraf Sanatçıları arasında büyük üzüntü yarattı. Fotoğraf Sanatçıları arasında üstad olarak anılan Hadi Arslan’ın cenazesi yarın Öğle Namazına müteakiben Değirmendere Merkez Camii’nde kılınacak.
Bugün 16:50 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:53 TSİ )
Fotoğraf üstadı Hadi Arslan vefat etti
Fotoğraf Sanatçısı ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) kurucularından Hadi Arslan hayatını kaybetti.
Bugün 16:50 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz