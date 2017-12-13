Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,50 liradan 5,58 liraya, Ankara’da 5,56 liradan 5,64 liraya, İzmir’de ise 5,53 liradan 5,61 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Bugün 16:58 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:59 TSİ )
Benzine zam geldi
Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 8 kuruş zam yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz