Benzine zam geldi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,50 liradan 5,58 liraya, Ankara’da 5,56 liradan 5,64 liraya, İzmir’de ise 5,53 liradan 5,61 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.