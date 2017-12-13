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Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı

Ünlü sanatçı Toygar Işıklı'nın 70 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi babası Ahmet Işıklı, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.

Sanatçı Toygar Işıklı'nın Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde yaşayan babası Ahmet Işıklı, dün evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Kıbrıs gazisi olan Işıklı için Gölcük Değirmendere Merkez Camii’nde askeri tören düzenlendi. Törene Toygar Işıklı, kardeşi Tuncer, annesi Hatice Işıklı ile eşi Aylin Işıklı, Gölcük Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Ana Üs Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükakay, gazi arkadaşları ve sanat camiasından yakınları katıldı.

GÖZLERİ DOLDU...

Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Toygar Işıklı’nın zaman zaman gözlerinin dolduğu görüldü. İkindi namazı müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında düzenlenen askeri tören ile Ahmet Işıklı’nın naaşı 17 Ağustos Mezarlığına defnedildi. Törene katılan Işıklı'nın gazi arkadaşları ise her gün yeni bir gazi arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını dile getirdiler.

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