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Ağaçlara ateş açan adam için tutanak tutuldu

Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü, pompalı tüfekle ağaçlara ateş açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'ndan emekli A.K. hakkında tutanak tutarak Cumhuriyet Savcılığı'na iletti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'ndan emekli olan A.K. pompalı tüfekle peş peşe ateş açarak bir ağacı devirdi. A.K., olayın görüntülerinisosyal medya hesabından paylaştı. Tepkilere neden olayın basına yansımasının ardındanGölcük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri,A.K. hakkında tutanak tutarak Cumhuriyet Savcılığı'na iletti.

Konuyla ilgili Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaşılan ve sonrasında ulusal, yerel ve sosyal medyada haber olan bir video yayınlanmıştır. Paylaşılan videonun içeriğinde, olayın Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü, Yuvacık Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında gerçekleştiği anlaşılmıştır. Video, içeriği gereği, gerek sivil toplum kuruluşlarınca, gerek vatandaşlarımızca tepkiyle karşılanmıştır. Kurum sorumluluğu gereği bu ve benzeri davranışlara asla sessiz kalmayıp, müsamaha göstermediğimizi özellikle ifade etmek isteriz. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu hassasiyet bizleri mutlu etmiş, ormanların korunması ve orman suçlarıyla mücadele hususunda azmimizi arttırmıştır. Orman İşletme Şefliğimiz tarafından, pompalı tüfekle ateş ederek 1 adet ağacın hayatiyetini kaybetmesine sebep olan şüpheli hakkında Orman Kanunu'nun 14. Maddesi'ne muhalefet suçundan 11 aralık tarihinde tutanak düzenlenip, Cumhuriyet Savcılığı'na tevdi edilmiştir."

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