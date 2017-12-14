Kocaeli Barosuna 6 yeni avukat

Hukuk Fakültelerinden mezun olduktan sonra staj görevini tamamlayan; Serhat Şimşek, Eda Nur Sarıkelle, Büşra Gökdemir, İskender Kaan Yılmaz, Sinan Öztürk ve Sayime Elif Köker Kocaeli Barosu Av. Umut Gümüş Eğitim Salonu'nda gerçekleşen tören ile yemin ederek, ruhsatnamelerini aldı. Düzenlenen törene; Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, baro üyesi avukatlar ve yemin edecek olan avukatlar ile yakınları katıldı.

ÖZEL BİR MESLEK

Ruhsat name töreninde konuşan Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe “Avukatlık tarihsel olarak kamusal ve entelektüel işlemlere sahip özel meslekler için gösterilebilecek en uygun örnektir. Avukatlar, insanlığa, başkalarının hakkına, mülkiyetine, özgürlüğüne saygıyı öğreten insan hak ve bildirgesini yazan, kölelikten kurtuluş bildirgesini yayınlayan, çoğunluğun tiranlığına karşı duran, adaletsizlikle savaşan kendisini hakkaniyete adayan, eşitlik, özgürlük ve barış için mücadele eden, uzlaşmaya inanan insanlardır. Dünya tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur.

ONURLU TEMSİLCİLERİ

Sözlerine devam eden Gökçe “ Avukatlar, hak arama özgürlüğünün kullanılmasında ve korunmasında hukuki yardımda bulunan bu amaçla bireyin yanında yer alan, bilgisini ve zamanını hak arayan kişi veya kişilere özgüleyen, hak arama- savunma mesleğinin onurlu temsilcileridir” dedi.

SERHAT ŞİMŞEK

Serhat Şimşek 1994 yılında Gölcük’te doğdu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Stajını ise Avukat Mehmet Bilici’nin yanında yaptı.

EDA NUR SARIKELLE

Eda Nur Sarıkelle 1994 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Stajımı ise Avukat Güler Çetin’in yanında yaptı.

BÜŞRA GÖKDEMİR

Büşra Gökdemir 1993 yılında İzmit’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Stajını ise Avukat Mehmet Şeref Gönenli’nin yanında yaptı.

İSKENDER KAAN YILMAZ

İskender Kaan Yılmaz 1992 yılında İzmit’te doğdu. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Stajını Mehmet Nazım Gençtürk’ün yanında yaptı.

SİNAN ÖZTÜRK

Sinan Öztürk 1993 yılında İstanbul’da doğdu. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Stajını Murtaza Ersin Zaralıoğlu’nun yanında yaptı.

SAYİME ELİF KÖKER

Sayime Elif Köker 1993 yılında Kırıkkale’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Stajını ise Avukat Abdullah Eryarsoy ve Ahmet Altuğ’un yanında yaptı.