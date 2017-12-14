Cephanelik’te teleferik

Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından mesire alanına gelen çocukların eğlenmesi için yapılan teleferiğin 20 metre uzunluğunda olduğu kaydedildi. Yetkililer, yeşil alan, parklar ve mesire alanlarında çocukların daha çok eğlenmelerini sağlayacak düzenlemelerin devam edeceğini söylediler.