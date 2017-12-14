Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından mesire alanına gelen çocukların eğlenmesi için yapılan teleferiğin 20 metre uzunluğunda olduğu kaydedildi. Yetkililer, yeşil alan, parklar ve mesire alanlarında çocukların daha çok eğlenmelerini sağlayacak düzenlemelerin devam edeceğini söylediler.
Bugün 09:23 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:24 TSİ )
Cephanelik’te teleferik
İzmit Belediyesi tarafından Cephanelik’teki mesire alanına çocuklar için teleferik yapıldı.
Bugün 09:23 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz