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Çıktığı direkte elektrik akımına kapıldı!

Gebze'de çıktığı elektrik direğinde akıma kapılması nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan İbrahim Dursun, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Pazar günü Gebze İstasyon Mahallesi'nde meydana gelen olayda, elektrik direğine çıkan kişi yüksek gerilim hattına dokununca bir anda büyük bir parlama olurken, vücudu alev alan kişi yere düştü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kişi Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kimliği belirsiz kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden kişi kendisine gelmeye başlarken, adının İbrahim Dursun olduğunu söyledi. İbrahim Dursun'a yakınlarının olup olmadığı sorulurken, kimsesinin olmadığını belirtti. İbrahim Dursun'un tedavisi devam ediyor.

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