Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:32 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 09:33 TSİ )

Özel harekat polisini döven 1 kişi tutuklandı

İzmit ilçesinde bir gece kulübünün önünde çıkan kavgada özel harekat polisini darbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece kulübünün önünde çıkan kavgada bir özel harekat polisini darbederek ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir gece kulübünün önünde çıkan kavgada darbedilen özel harekat polisi E.K'nın hastaneye kaldırılmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kulüp çalışanları E.Ç. (30), M.C. (25) ve M.K'yi (30) gözaltına aldı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen zanlılardan E.Ç. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Öte yandan, yoğun bakımda olan özel harekat polisinin hayati tehlikesinin sürdüğü, halen hastanede olan polisin ayağından yaraladığı işletme sahibi V.B'nin de tedavisinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Olay

Önceki gün, Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir gece kulübüne girmek isteyen özel harekat polisi E.K. ile kendisini içeriye almayan kulüp çalışanları arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen E.K, işletme sahibi V.B. ile çalışanlardan E.Ç'yi silahla yaralamıştı. Başından aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdiği belirtilen E.K, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

Bugün 09:32 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Özel harekat polisini döven 1 kişi tutuklandı mask
Özel harekat polisini döven 1 kişi tutuklandı
Çıktığı direkte elektrik akımına kapıldı! mask
Çıktığı direkte elektrik akımına kapıldı!
Özel harekat polisini darp eden 3 şahıs yakalandı mask
Özel harekat polisini darp eden 3 şahıs yakalandı
İTO Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin inceleme başlatıldı mask
İTO Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin inceleme başlatıldı
25 günlük yaşam savaşını kaybetti! mask
25 günlük yaşam savaşını kaybetti!
Kocaeli'de iş kazası: 1 yaralı mask
Kocaeli'de iş kazası: 1 yaralı
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Başvurana 3 bin 400 lira mask
Başvurana 3 bin 400 lira
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor mask
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden mask
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
O müdür görevinden ayrılıyor! mask
O müdür görevinden ayrılıyor!

GALERİ

Trafik kazaları MOBESE'lere böyle yansıdı mask
Trafik kazaları MOBESE'lere böyle yansıdı
Meteor yağmuru Kandıra'dan izlendi mask
Meteor yağmuru Kandıra'dan izlendi
İzmit'te kanlı gece: 1 ağır yaralı mask
İzmit'te kanlı gece: 1 ağır yaralı
Bu pazarın Türkiye'de eşi benzeri yok! mask
Bu pazarın Türkiye'de eşi benzeri yok!
"Müzik Haramdır" diyene KOÜ'lülerden sazlı sözlü cevap! mask
"Müzik Haramdır" diyene KOÜ'lülerden sazlı sözlü cevap!
Marmara Denizi'nin çevre kontrolü havadan uçaklarla yapılacak mask
Marmara Denizi'nin çevre kontrolü havadan uçaklarla yapılacak
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR