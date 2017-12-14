Özel harekat polisini döven 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece kulübünün önünde çıkan kavgada bir özel harekat polisini darbederek ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir gece kulübünün önünde çıkan kavgada darbedilen özel harekat polisi E.K'nın hastaneye kaldırılmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kulüp çalışanları E.Ç. (30), M.C. (25) ve M.K'yi (30) gözaltına aldı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen zanlılardan E.Ç. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Öte yandan, yoğun bakımda olan özel harekat polisinin hayati tehlikesinin sürdüğü, halen hastanede olan polisin ayağından yaraladığı işletme sahibi V.B'nin de tedavisinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Olay

Önceki gün, Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir gece kulübüne girmek isteyen özel harekat polisi E.K. ile kendisini içeriye almayan kulüp çalışanları arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen E.K, işletme sahibi V.B. ile çalışanlardan E.Ç'yi silahla yaralamıştı. Başından aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdiği belirtilen E.K, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.