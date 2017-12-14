Türkiye’nin en genç girişimcilerinden biri olarak kabul edilen ve ünü ABD’den Çin’e kadar yayılan ünlü otomobil dönüşüm uzmanı ve girişimci DizaynVip Group Başkanı Erbakan Malkoç, bu kez Kocaeli Genç MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) üyeleriyle bir araya geldi. Kocaeli MÜSAİD Sosyal Tesislerinde yaptığı konuşmada Malkoç, 200 MÜSİAD üyesine kendi girişimcilik öyküsünü ve Türkiye’de var olmayan otomobil dönüşüm sektörünü nasıl ortaya çıkarıp, Türkiye’yi bu sektörle dünya ligine çıkardığından bahsetti. Otomobil dönüşümünde ve araç teknolojileri sektöründe ABD’den ve Avrupa’dan ödüllere sahip olan DizaynVip Group Başkanı Erbakan Malkoç, hedeflere ulaşmanın aslında o kadar zor olmadığını belirtti. “Hayatta başarılı olmak için hayalini kurduğunuz ne varsa öncelikle bunu isteyin. ‘İstemek’ kolay bir kelime gibi görünse de o kadar kolay uygulanmıyor. Bir hevesle adım attığınız bir iş için verdiğiniz kısa mücadele sonrasında olmadığını görüp pes ediyor, farklı istekler peşine düşüyorsunuz. İşte istemek böyle bir şey değildir. Hem yüreğinizle hem beyninizle isteyeceksiniz ki o işe gerçekten inanıp çekeceğiniz her çileyi kutsallaştıracaksınız. İstediğiniz şey için sonuna kadar mücadele edin. ‘Başarı Zorluklarla Mücadele Etme Sanatıdır!’ Bu sözü asla unutmayın!” diyen Malkoç, “Dönüştürdüğümüz otomobilleri dünyanın dört bir yanına ihraç ederek ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyoruz. Dünya otomobil devlerinin yapamadığı bir tasarımı ‘Made in Turkey’ damgası vurarak dünyanın en önemli otomobil fuarlarında sergiliyoruz. Daha 1 ay önce yine Çin’de Guanzghou Otomotiv Fuarı’nda tek Türk firma olarak standımızla boy gösterdik. Çin’in bütün görsel ve yazılı basınının yoğun ilgisiyle karşılaştık.” açıklamalarında bulundu.

20 METREKARE ODADAN DÜNYA MARKASI ÇIKARDI

Erbakan Malkoç tarafından 1992 yılında 20 metrekare gibi küçük bir alanda araç dönüşümü için kurulan DizaynVip, bugün 20 yılı aşan tecrübesi, 10 bin m2’lik fabrikası ve 100’ün üzerinde profesyonel kadrosuyla sektörünün öncüsü bir dünya markası konumundadır.2013’te Uluslararası Marka Liderleri Zirvesi Lob’in Europe’ta “Avrupa’nın En İyi Otomobil Tasarımı” ödülünü kazanan Erbakan Malkoç, 2014’te ABD’nin en prestijli organizasyonu IMA IMPACT Teknoloji Zirvesi’nde “Dünya’da Otomobil Tasarımında Teknolojiyi En İyi Kullanan Firma” ödülünün de sahibi olmuştur. Tasarım ve teknolojide sınırları zorlayan, üst segment ve premium marka araç sahiplerine yönelik çalışmalarıyla dünyada adını duyuran, başta ABD, Fransa, İtalya, Almanya olmak üzere 35 ülkeye ihracat yapan Erbakan Malkoç yönetimindeki, yüzde 100 Türk firması DizaynVip, tasarımlarıyla sadece Türkiye’de değil, dünyada da büyük ilgi görmektedir. Türk mühendisler ve uzman ekipler tarafından Türkiye’de üretilen özel tasarım araçlar, bürokratlardan sporculara, sanatçılardan işadamlarına dek dünyanın birçok ünlü ismi tarafından tercih edilmektedir.