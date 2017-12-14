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Bakanlık 10 şoför alacak

Dışişleri Bakanlığına sözleşmeli destek personeli olarak 10 şoför alınacak.

Dışişleri Bakanlığına sözleşmeli destek personeli olarak 10 şoför alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında şoför olarak çalıştırılmak üzere, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 10 sözleşmeli destek personeli alımı gerçekleştirilecek. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşıması, son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almaması, en az lise veya dengi okul mezunu olması, 2016 yılındaki KPSS-B sınavına katılması, en az 3 yıllık D sınıfı (önceki sınıflandırmaya göre E sınıfı) sürücü belgesine sahip olması ve söz konusu alanda en az bir yıl fiilen çalışması gerekiyor. Erkek adayların askerlikle ilgisinin bulunmaması, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 4/B kapsamında çalışmamış olması, sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların arşiv ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması da koşullar arasında yer alıyor.

BAŞVURULAR POSTA VE KARGO YOLUYLA

Başvurular, 2-12 Ocak 2018 tarihlerinde iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla "Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Merkez Personeli Şubesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi, No: 8 06100 Balgat - Ankara" adresine yapılacak. Postadaki gecikmeler ve diğer nedenlerle Bakanlığa ulaşmayan veya son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecek. Yerleştirme işlemi, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile aranan özel şartları taşıyan ve verilen sürede istenen belgelerle eksiksiz müracaat eden adaylar arasından, 2016 KPSS (B) grubu KPSS-94 puan türü sıralamasına göre olacak. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu olması ve tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme imzalanacak. Sözleşme imzalamaya hak kazanan asil adayların ve belirlenecek sayıda yedek adayın listesi, Bakanlığın "www.mfa.gov.tr" adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek, adaylara ayrıca postayla tebligatta bulunulmayacak.

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