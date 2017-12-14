Kandıra Devlet'in başhekimi değişti

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne müdür yardımcısı olarak atanan M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şeref Kasımoğlu, düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Dr. Bülent Uysal’a devretti. Törene Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Kamu Hastaneleri Başkanı Uz. Dr. Mürsel Durmaz, Sağlık Hizmetleri ve İlaç Eczacılık Başkanı Op. Dr. Onursal Varlıklı, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. M. Coşkun Güler, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Arzu Aşı, hastane yöneticileri ve idarecileri katılım sağladı.