Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne müdür yardımcısı olarak atanan M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şeref Kasımoğlu, düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Dr. Bülent Uysal’a devretti. Törene Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Kamu Hastaneleri Başkanı Uz. Dr. Mürsel Durmaz, Sağlık Hizmetleri ve İlaç Eczacılık Başkanı Op. Dr. Onursal Varlıklı, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. M. Coşkun Güler, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Arzu Aşı, hastane yöneticileri ve idarecileri katılım sağladı.
Bugün 09:59 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 10:10 TSİ )
Kandıra Devlet'in başhekimi değişti
Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nin başhekimi değişti.
Bugün 09:59 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz