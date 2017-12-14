Kocaeli'de sağlık kadrosu baştan aşağı yenilendi!

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane başhekim atamaları yapıldı. 12 ilçe sağlık müdürünün 8 tanesinin atandığı diğerlerinin de bir kaç gün içerisinde atacağını öğrenildi.
İŞTE KOCAELİ’NİN YENİ SAĞLIK KADROSU:
HASTANE BAŞHEKİMLERİ
Darıca Farabi Dh Başhekim Doç. Dr. Mustafa Güneş
Derince Eah -Başhekim Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın
Kocaeli Dh-Başhekim Op. Dr. Adem Çakır
İzmit Seka Dh-Başhekim Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç
Gölcük N.Çelik Dh-Başhekim Op. Dr. Yüksel Pehlevan
Gebze Dh – Başhekim Uz. Dr Gökhan Nalbant
Kandıra Dh – Başhekim Dr.Bülent Uysal
Körfez Dh – Başhekim Uz. Dr. Ahmet Sarıışık
Karamürsel Dh -Başhekim Uz. Dr. Erkan Çelik
Dilovası Dh – Başhekim Op. Dr. Ömer Naci Yılmaz
Nuh Çimento Adsm – Başhekim Dt. Kerem Muhammet Özkahraman
Gölcük Adsm – Başhekim Dt. Zehra Coşkun Salih
Derince Adsm – Başhekim Dt. Hakan Bitlis Darıca Adsm – Başhekim Dt. Eray Ünaldı
Körfez Adsm – Başhekim Dt. Özcan Tekin
İlçeSağlık Müdürleri
Unvanı Adı Soyadı
Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şakir Saldırıcı
İzmit İlçe Sağlık Müdürü Dr.Saliha Ayşegül Akçığ
Körfez İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Utanğaç
Gölcük İlçe Sağlık Müdürü Dr. M. Sabri Medişoğlu
Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Atif Deniz
Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr.Harun Arslan
Başiskele İlçe Sağlık Müdürü Dr. Münevver Gonca Set
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Üst Düzey Yöneticileri:
Personel Ve Destek Hizmetleri Başkanlığı
No Pozisyon Ad-Soyad
1 Başkan Dr. M. Coşkun Güler
1 Başkan Yardımcısı Öztürk Kupşen
2 Başkan Yardımcısı Mustafa Tekin
Halk Sağlığı Başkanlığı
No Pozisyon Ad-Soyad
1 Başkan Dr. Faruk Demirhan
1 Başkan Yardımcısı Dr. İrfan Kaynar
2 Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
No Pozisyon Ad-Soyad
1 Başkan Dr. Arzu Aşı
1 Başkan Yardımcısı Dr. Serhat
KaratepeKamu Hastaneleri Başkanlığı
No Pozisyon Ad-Soyad
1 Başkan Dr. Mürsel Durmaz
1 Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Serkan Şenel
2 Başkan Yardımcısı Işık Çelik
Sağlık Hizmetleri /İlaç Ve Tıbbi Cihaz Başkanlığı
No Pozisyon Ad-Soyad
1 Başkan Dr. Onursal Varlıklı
1 Başkan Yardımcısı Dr. Şeref Kasımoğlu
2 Başkan Yardımcısı Ömer Şahan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz