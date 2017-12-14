Kocaeli'de sağlık kadrosu baştan aşağı yenilendi!

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane başhekim atamaları yapıldı. 12 ilçe sağlık müdürünün 8 tanesinin atandığı diğerlerinin de bir kaç gün içerisinde atacağını öğrenildi.

İŞTE KOCAELİ’NİN YENİ SAĞLIK KADROSU:

HASTANE BAŞHEKİMLERİ

Darıca Farabi Dh Başhekim Doç. Dr. Mustafa Güneş

Derince Eah -Başhekim Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın

Kocaeli Dh-Başhekim Op. Dr. Adem Çakır

İzmit Seka Dh-Başhekim Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç

Gölcük N.Çelik Dh-Başhekim Op. Dr. Yüksel Pehlevan

Gebze Dh – Başhekim Uz. Dr Gökhan Nalbant

Kandıra Dh – Başhekim Dr.Bülent Uysal

Körfez Dh – Başhekim Uz. Dr. Ahmet Sarıışık

Karamürsel Dh -Başhekim Uz. Dr. Erkan Çelik

Dilovası Dh – Başhekim Op. Dr. Ömer Naci Yılmaz

Nuh Çimento Adsm – Başhekim Dt. Kerem Muhammet Özkahraman

Gölcük Adsm – Başhekim Dt. Zehra Coşkun Salih

Derince Adsm – Başhekim Dt. Hakan Bitlis Darıca Adsm – Başhekim Dt. Eray Ünaldı

Körfez Adsm – Başhekim Dt. Özcan Tekin

İlçeSağlık Müdürleri

Unvanı Adı Soyadı

Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şakir Saldırıcı

İzmit İlçe Sağlık Müdürü Dr.Saliha Ayşegül Akçığ

Körfez İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Utanğaç

Gölcük İlçe Sağlık Müdürü Dr. M. Sabri Medişoğlu

Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Atif Deniz

Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr.Harun Arslan

Başiskele İlçe Sağlık Müdürü Dr. Münevver Gonca Set

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Üst Düzey Yöneticileri:

Personel Ve Destek Hizmetleri Başkanlığı

No Pozisyon Ad-Soyad

1 Başkan Dr. M. Coşkun Güler

1 Başkan Yardımcısı Öztürk Kupşen

2 Başkan Yardımcısı Mustafa Tekin

Halk Sağlığı Başkanlığı

No Pozisyon Ad-Soyad

1 Başkan Dr. Faruk Demirhan

1 Başkan Yardımcısı Dr. İrfan Kaynar

2 Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

No Pozisyon Ad-Soyad

1 Başkan Dr. Arzu Aşı

1 Başkan Yardımcısı Dr. Serhat

KaratepeKamu Hastaneleri Başkanlığı

No Pozisyon Ad-Soyad

1 Başkan Dr. Mürsel Durmaz

1 Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Serkan Şenel

2 Başkan Yardımcısı Işık Çelik

Sağlık Hizmetleri /İlaç Ve Tıbbi Cihaz Başkanlığı

No Pozisyon Ad-Soyad

1 Başkan Dr. Onursal Varlıklı

1 Başkan Yardımcısı Dr. Şeref Kasımoğlu

2 Başkan Yardımcısı Ömer Şahan