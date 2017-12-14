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KODOSK’tan Hoşgörü Yolu Çalıştayı hamlesi!

Kocaeli Doğa Sporları Kulübü (KODOSK) önemli bir hamleyle yeniden sporun gündemine girdi.

Hoşgörü Yolu'nun kent ve ülke turizmine kazandırılması ve bu kültür rotasının tanıtılması amacıyla düzenlenen Kültür ve Doğa Rotaları Çalıştayı'nın ilki, hafta sonu gerçekleştirildi. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde yapılan organizasyon toplantısına KODOSK Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, KYÖD Yönetim Kurulu üyeleri, SAR Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir grup doğasever katıldı.

NICOMEDIA’DAN NIKAIA’YA KADAR…

Hoşgörü Yolu, Hoşgörü Fermanı'nın, yayınlandığı (30 Nisan MS 311) tarihten sonra en kısa yol olan İzmit (Nicomedia), üzerinden İznik’e (Nikaia) ulaştırılan bir yol olarak biliniyor. Hoşgörü Yolu'nun toplam uzunluğu, yaklaşık 90 kilometre. Yürüyüş ve 50 kilometrelik bisiklet yolundan oluşuşuyor. GPS koordinatları çıkarılan yol, kentin tanıtımı adına, ekoturizm kapsamında ve kültür rotası olması dolayısıyla Hoşgörü Rotası'nın gün yüzüne çıkarılması ve uluslararası standartlarda işaretlendirilmesi gerekiyor. Bu proje kapsamında çalışmalar yapan KODSOK yönetimi, açıklamasında “Hoşgörü Yolu, Türkiye Kültür Rotaları Derneği tarafından tescillenmiş ve Türkiye'de bulunan 21 Kültür Rotası kapsamına alınmıştır. Hoşgörü yolu Eko-turizm planı, günümüzde kültürel ve doğal mirasın korunması ve eko-turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, yerel ve özgün değerleri açısından zenginlikleri koruma ve işlev kazandırılması amaçlanmaktadır” dedi.

KOCAELİ İLE BURSA’YI BİRLEŞTİRECEK

Açıklamanın devamı şöyle: Hoşgörü Yolu Projesi, İki İl (Kocaeli ve Bursa), üç İlçe merkezi (İzmit-Başiskele-İznik), 8 köyü kapsayan (Bahçecik-Servetiyekarşı-Servetiyecami-Kırıntı-Kutluca-Hacıosman-Gürmüzlü-Elbeyli) 90 km uzunluğunda yürüyüş ve 50 kilometrelik bisiklet yoludur. İzmit-İznik arasındaki bölgede yerel halkın ekonomik-sosyal ilişkilerini konu alacak projeyle, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye gelmesi ile bölgesel kalkınma sağlanacak. Hoşgörü Yolu projesinin amacı, Kocaeli turizm alanında daha etkin tanıtılmasını sağlamak, Hoşgörü Yolu’nu bir kültür yolu olarak, ülkemize ve dünyaya kazandırmaktır. Bu hedefe ancak; tarih ve kültür meraklıları, yine dağcı, doğa ve fotoğraf severleriyle ortak çalışmalarla ulaşılması hedeflenmektedir. Hoşgörü Yolu üzerindeki parkurlarda; tarih, dağ, doğa ve fotoğraf severlerle birlikte, toplu olarak yürüyüşler düzenleyerek doğa ve doğa sporları-severlerin dikkatini bu bölgeye çekilebilir.

Bugün 10:33 TSİ - Spor

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