Gülsen, Balkan Şampiyonu!

8-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya’dan 785 karateci katıldı. Karate Milli Takımımız 45 sporcuyla şampiyonada ülkemizi temsil etti. Kocaeli’den milli takıma katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu Gülsen Demirtürk de zorlu şampiyonada milli takım adına mücadele etti. Gençler 53 kiloda müsabaka yapan milli karateci, geçtiğimiz yıl Avrupa ikincisi olmuştu. Balkan Şampiyonası’nda da iddialı olan başarılı karateci, zoru başararak kürsünün zirvesine çıktı ve yurda altın madalya ile döndü.