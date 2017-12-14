8-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya’dan 785 karateci katıldı. Karate Milli Takımımız 45 sporcuyla şampiyonada ülkemizi temsil etti. Kocaeli’den milli takıma katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu Gülsen Demirtürk de zorlu şampiyonada milli takım adına mücadele etti. Gençler 53 kiloda müsabaka yapan milli karateci, geçtiğimiz yıl Avrupa ikincisi olmuştu. Balkan Şampiyonası’nda da iddialı olan başarılı karateci, zoru başararak kürsünün zirvesine çıktı ve yurda altın madalya ile döndü.
Bugün 10:36 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:38 TSİ )
Gülsen, Balkan Şampiyonu!
Balkan Karate Federasyonları Birliği’ne üye ülkelerden 11’inin katılımıyla düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası Karadağ’da yapıldı. Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcusu Gülsen Demirtürk altın madalyayı boynuna takmayı başardı.
Bugün 10:36 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz