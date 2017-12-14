Dilovası Belediyesi personellerinden Emre Toprak genç yaşında kansere yenildi.AK Parti Dilovası İlçe Kadın Kolları’nda geçtiğimiz dönem görev yapan Nahide Toprak'ın oğlu olan Emre Toprak, yaklaşık bir yıldır kanserle mücadele ediyordu. Geçtiğimiz yıl dünya evine giren Emre Toprak, hastanedeki tedavisinin ardından evinde dinleniyordu. Önceki gün bir anda rahatsızlanan ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emre Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Dilovalı genç kansere yenildi!
AK Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları Yöneticisi Emre Toprak, kansere yenik düştü.
Bugün 10:37 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz