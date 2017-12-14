Dilovalı genç kansere yenildi!

Dilovası Belediyesi personellerinden Emre Toprak genç yaşında kansere yenildi.AK Parti Dilovası İlçe Kadın Kolları’nda geçtiğimiz dönem görev yapan Nahide Toprak'ın oğlu olan Emre Toprak, yaklaşık bir yıldır kanserle mücadele ediyordu. Geçtiğimiz yıl dünya evine giren Emre Toprak, hastanedeki tedavisinin ardından evinde dinleniyordu. Önceki gün bir anda rahatsızlanan ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emre Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.