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Yurdumun öğrencileri spor şöleni başladı

Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarda kalan üniversite gençleri için düzenlenen “Yurdumun Öğrenciler ile Spor Şöleni” başladı.

Şölende yurt elemelerinden başarıyla çıkan 100 takım mücadele veriyor. Spor Şöleni, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve satranç branşlarında düzenleniyor. Şölene katılan takımlar, mücadelelerini Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait muhtelif sahalarda gerçekleştiriyor. Öte yandan “Yurdumun Öğrencileri ile Spor Şöleni” Satranç müsabakalarında şampiyonlar belli oldu. Zorlu geçen maçların sonunda kızlarda Şerife Gelin Yurdu’ndan Sedanur Kalkavan birinci, Semiha Ayverdi Yurdu’ndan İpek Yiğit ikinci, Canfeda Hatun Yurdu’ndan Ümmügülsüm Yılmaz üçüncü oldu. Erkeklerde ise Gebze Yurdu’ndan Mehmet Usta birinci, Gazi Süleyman Paşa Yurdu’ndan Yusuf Yaşar ikinci, Ahmet Hilmi Efendi Yurdu’ndan Süleyman Çepnioğlu üçüncü oldu.

FUTBOLDA YARI FİNALİSTLER BELLİ

Futbol branşında yarı finale çıkan takımlar belli oldu. Buna göre; Vilayetler Hizmet Birliği Yurdu, Sultan Baba Yurdu, Kocaeli Yurdu ve Gazi Süleyman Paşa Yurdu, yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kocaeli Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen olan Spor Şöleni, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve satranç branşlarında düzenleniyor. Müsabakalar, 19 Aralık Salı günü sona erecek. Nisan ayının başında bölge finalleri gerçekleştirilecek.

Bugün 10:59 TSİ - Spor

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