Yelken Kulübü’nden teşekkür ziyareti

Gölcük Yelken Kulübü Başkanı Zafer Cebeci, Gölcük Belediyesi’nin verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yelken Yarışlarında belediyenin gösterdiği çabadan dolayı ekibi ve öğrencileri adına memnun olduğunu söyleyen Başkan Cebeci “Dünyada spor dediğimizde aklımıza futbol, basketbol ve voleybol geliyor. Ancak başka sporlar da var. Bizler bu zinciri belediyemizin desteği ile ilçemizde kırmaya çabalıyoruz” dedi. Günümüzde sporun önemini vurgulayan Başkan Mehmet Ellibeş “Sporu ve sporcuyu belediyecilik anlayışımızda her zaman destekledik. Bizler gencinden yaşlısına daha sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşamaları adına her türlü desteğimizi göstereceğiz” dedi.