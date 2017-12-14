Gölcük Yelken Kulübü Başkanı Zafer Cebeci, Gölcük Belediyesi’nin verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yelken Yarışlarında belediyenin gösterdiği çabadan dolayı ekibi ve öğrencileri adına memnun olduğunu söyleyen Başkan Cebeci “Dünyada spor dediğimizde aklımıza futbol, basketbol ve voleybol geliyor. Ancak başka sporlar da var. Bizler bu zinciri belediyemizin desteği ile ilçemizde kırmaya çabalıyoruz” dedi. Günümüzde sporun önemini vurgulayan Başkan Mehmet Ellibeş “Sporu ve sporcuyu belediyecilik anlayışımızda her zaman destekledik. Bizler gencinden yaşlısına daha sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşamaları adına her türlü desteğimizi göstereceğiz” dedi.
Bugün 11:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:02 TSİ )
Yelken Kulübü’nden teşekkür ziyareti
Gölcük Yelken Spor Kulübü Derneği Başkanı Zafer Cebeci, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti.
Bugün 11:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz