Genç Kız A Voleybol’da ilk maçlar tamamlandı

C ve D Grubunda yer alan takımlar ilk maçlarına çıktı. 24 Kasım AL ile Cahit Elginkan karşılaştı ve 24 kasım rakibini 2-1 yendi. Günün ikinci maçında, Merkez Bankası Derince AL, Yarımca Anadolu Lisesi’ni 2-0’lık skorla geçti. 3. maçta Mimar Sinan AL, Yahya Kaptan MTAL’ni 2-0’la geçti. Günün son maçında normal süre 1-1 biterken, uzatmada Kocaeli Fen Lisesi, İzmit Namık Kemal Lisesi’ni 2-1 yendi.

24 KASIM AL: 2 CAHİT ELGİNTAN AL: 1

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Hamza Altınok ***, Gamze İlbey ***

24 KASIM AL: Evra ***, Özlem ***, Gökçe ***, Nilüfer ***, Nur Ekin ***, Buket ***, Ceren ***, Selin **, Gözde ***, Minel ***, Zinnur **

CAHİT ELGİNKAN AL: Ruman ***, Büşranur **, Şevval Torun ***, Şevval Atmaca **, Yaren ***, Melisa **, Emel **

SETLER: 25-18, 23-25, 15-7

MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: 2 YARIMCA AL: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Öztürk Buluş ***, Tolga Yasin Kılıç ***

MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: Sinem ***, Sena ***, Buse ***, Aysima ***, Sude ***, Cansu ***, Başak **, Gökçe **

YARIMCA AL: Hanife **, Merve ***, Aslı **, Gülnihal **, Ecem **, Rojin ***, Sevde **, Cansu **, Burcu **

SETLER: 25-5, 25-5

MİMAR SİNAN AL: 2 YAHYA KAPTAN MTAL: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gamze İlbey ***, Öztürk Buluş ***

MİMAR SİNAN AL: Dilan ***, İrem Şimşek ***, Selen ***, Pınar ***, Ezgi ***, Rana ***, Selin ***, İrem Gönenç ***, Zeynep ***

YAHYA KAPTAN MTAL: Reyhan ***, Nur Sena **, Nida **, Berivan **, Sude **, Ceylan ***, Zümra **, Yaren **

SETLER: 25-4, 25-6

KOCAELİ FEN LİSESİ: 2 İZMİT NAMIK KEMAL AL: 1

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Tolga Yasin Kılıç ***, Hamza Altınok ***

KOCAELİ FEN LİSESİ: Rabia ***, Zeynep Beril ***, Müge ***, Serra ***, Zeynep Özdemir ***, Ezgi ***, Ceren **, Sena ***

İZMİT NAMIK KEMAL AL: Nazlı ***, Sevinç **, İlayda ***, Ece **, Songül **, Rojda ***, Sema **, Rohot **

SETLER: 21-25, 25-19, 15-11