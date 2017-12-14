Uzuntarla, Tayfun’a ‘DUR’ dedi!

Alt sıraları ilgilendiren maçta MAP Şenerspor ile Gölcük Şirinköyspor 2-2 berabere kaldı. Günün flaş skoru Çayırova’dan geldi. Serhatspor sahasında Bağçeşmespor’u 2-1 mağlup etti ve ligde kalma yolunda hayati bir galibiyete imza attı. Hisareynspor-Kadıköyspor ve Bahçecikspor-Çamlıtepespor maçları, gazetemiz baskıya girerken dün akşam oynanıyordu.