Alt sıraları ilgilendiren maçta MAP Şenerspor ile Gölcük Şirinköyspor 2-2 berabere kaldı. Günün flaş skoru Çayırova’dan geldi. Serhatspor sahasında Bağçeşmespor’u 2-1 mağlup etti ve ligde kalma yolunda hayati bir galibiyete imza attı. Hisareynspor-Kadıköyspor ve Bahçecikspor-Çamlıtepespor maçları, gazetemiz baskıya girerken dün akşam oynanıyordu.
Bugün 11:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:13 TSİ )
Uzuntarla, Tayfun’a ‘DUR’ dedi!
1. Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda lider Tayfunspor, sahasında Uzuntarla ile 1-1 berabere kaldı.
Bugün 11:10 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz