İlimtepe ile Suadiye 1-1’ini yenemedi

Bu skor, haftayı bay geçen lider Sultan Orhan ve sahasında Başiskele’yi 3-0 mağlup eden Sırrıpaşa’ya yaradı. Kartepe Belediyespor sahasında 90. dakikada attığı golle Değirmenderespor ile 2-2 berabere kaldı. Tavşancılspor ise Kandıra’yı deplasmanda Şahin’in golü ile devirdi ve ligde kalma umutlarını sürdürdü. Genç kadrosu ile Seka deplasmanda Dilovası Belediyespor’u, 2-1 geriye düştüğü maçta 5-3 mağlup etti. Seka geçen hafta Kandıra karşısında da son dakika golü ile 1 puan kazanmıştı.

KARTEPE BLD:2 DEĞİRMENDERE:2

STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Oğuzhan Arslan*, Efrahim Yılmaz**, Ertuğrul Yıldırım**

KARTEPE BLD: Abdullah**, Enes***, Bedirhan**, Hasan***, İbrahim***, Gazimend***, Emin***, Alican**, Fatih***, Ruhi**, Furkan** (Dk. 75 Emircan**)

DEĞİRMENDERESPOR: Fatih***, Haşmet** (Dk. 85 Fatih Üstüner**), Ahmet*** (Dk. 90 Enes?), Hasan*, Eray***, Kamil***, Alican***, Abudllah**, Harun****, Hamza** (Dk. 60 Murat**), Onur ***

GOLLER: Dk. 45 ve 66 Hasan (Değirmendere), Dk. Emin, Dk 90, Fatih (Kartepe)

KIRMIZI KART:Hasan 90+2 (Değirmendere)

DİLOVASI BLD: 3 KOCAELİ 1937 SEKA: 5

STAT: Tavşancıl Salih Gün

HAKEMLER: Volkan Kırbaş**, Ahmet Demiral**, Muhammet Han Polat**

DİLOVASI BLD: Özencan**, Mehmet*, Sefa*, Anıl***, Gürsel***, İsmail***, Ramazan***, Osman Durmuş** (Dk. 70 Osman Yıldırım**), Mehmet Bilal**(Dk. 47 Gürkan**), Birkan***, Muhammet** (Dk. 80 Musa**)

KOCAELİ 1937 SEKA: Kağan***, Anıl*, Çağrı***, Utku***, Batuhan***, Soner***, Faruk***, Salih*** (Dk. 79 Cihan**), Emre** (Dk. 70 Mustafa**), Özkan ** (Dk. 72 Kerem**), Kayra***

GOLLER: Gürsel Dk 30 ve 65, Salih Dk 35 ve 55, Sefa Dk 42 (P), Kayra Dk 60, Soner Dk. 75, Utku Dk 81

KIRMIZI KARTLAR: Sefa Dk. 55, Anıl Dk. 72, Mehmet Dk. 74(Dilovası)

KANDIRA GB BLD: 0 TAVŞANCILSPOR: 1

STAT: Kandıra

HAKEMLER: İlayda Nihal Çetiner***, Okan Oral***, Mehmet Ali Vardar***

KANDIRA GB BLD: Ercan***, Samet**, Berkan***, Özcan**, Cenk***, Abdülkadir*. Batuhan***, Ozan***, Sezer**, Berkay** (Dk. 75 Alper**), Bedirhan**

TAVŞANCILSPOR: Erhan***,Celal***, Şahin****, Ersan***, Ergül***, Adem***, Sefa***, Enis***, Kerim**, Cengizhan***, Hasan**

GOL: Şahin Dk. 58

DERİNCE SIRRIPAŞA: 3 BAŞİSKELE BLD: 0

STAT: Derince

HAKEMLER: Yunus Emre Kurt***, Sinan Kılıç***, Kağan Yıldızlar***

DERİNCE SIRRIPAŞA: Sefa***, Murat****, Ömer*** (Dk. 80 Orhan*), Emirhan***, Ufuk***, Erkan** (Dk. 53 Mustafa**), Melih***, Oğulcan***, Burak Özgür**** (Dk. 82 Baran**), Hüseyin***, Onur***

BAŞİSKELE BLD: Hakan**, Abdülkerim**,Yusuf***, Alper**, Haktan**, Suat**, Ahmet Salih**, Yunus Emre***, Mehmet**, Muhammet** (Dk. 60 Ensar**),Hattab** (Dk. 62 Enes**)

GOLLER: Burak Özgür 15 ve 70, Emirhan Dk 31